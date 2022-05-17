التحقيق في العثور على جثة سائق مقتولا بجوار توك توك بمدينة 6 أكتوبر

تجرى النيابة العامة بـ6 أكتوبر، تحقيقاتها في العثور على جثة سائق مقتولا بجوار توك توك بمدينة ٦ أكتوبر، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الاهالى يفيد بالعثور على جثة سائق مقتولًا بجوار توك توك فى مدينة ٦ أكتوبر، وتحركت قوات الشرطة والمباحث إلى مكان الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردون أمنى في محيط الحادث وانتقلت سيارة إسعاف ورجال البحث الجنائي إلى مكان الجريمة لبيان ملابسات وظروف الواقعة.