السيطرة على حريق شب فى محل زيوت بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق بمحل زيوت ومواد بترولية على طريق «طوخ- شبين القناطر»، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بنشوب حريق بمحل زيوت ومواد بترولية باسم “خالد ا” 50 سنة، بقرية مشتهر مركز طوخ، طريق طوخ شبين القناطر أمام ثلاجة أولاد دراج.



وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.