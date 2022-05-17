الثلاثاء 17 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم أجبر أطفاله على التسول بشوارع العجوزة

حبس
حبس
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تجرى جهات التحقيق، الثلاثاء، تحقيقاتها مع متهم بإجبار أطفاله على التسول بشوارع منطقة العجوزة بالجيزة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص باستغلال بعض الأطفال في أعمال التسول والتعدي عليهم بالضرب لإكراههم على تلك الأعمال بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة. 

بالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (سايس – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته 3 أطفال ويحمل أوراقًا ثبوتية تفيد بأنهم أولاده، وبمناقشته أقر بتعديه على أولاده بالضرب لإجبارهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات كرهاً عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق تحقيقات اجبار لتسول اطفال الجيزة

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وائل لطفي

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