الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق توك توك متهم بالاتجار فى مخدر الهيروين

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق توك توك متهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية. 

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 1413 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 159 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "بلال عبدالفتاح ع" 32 سنة، سائق توك توك ومقيم شبرا شهاب بدائرة مركز القناطر الخيرية، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحا ناريا غير مرخص "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة فقضت بحكمها السابق.

جنايات بنها سائق توك توك مخدر الهيروين القناطر الخيرية

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