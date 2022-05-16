الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 3077 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شنت الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية وبقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة المرور، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 3077 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة، التي قادها العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور عن ضبط 3077 مخالفة مرورية، بينها 1488 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1151 مخالفة متنوعة، وضبط 39 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و29 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 29 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 25 دراجة غير مرخصة، وتحرير 22 مخالفة ملصقات، و230 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 11208 جنيهات.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2454 جنيها مصالحات.

القليوبية حملة مكبرة رخصة قيادة الدراجات النارية مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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