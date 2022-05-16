النيابة تصرح بدفن جثة «غريق النيل» ببنها

صرحت نيابة بنها، اليوم، بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جثمان الطالب إسلام محمود، طالب بكلية الهندسة غارقًا بمياه النيل تحت الكوبري الإقليمي دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بالعثور على جثة لطالب يدعى إسلام محمود، بكلية الهندسة بجامعة بنها، غارقًا بمياه النيل تحت الكوبري الإقليمي بمنطقة كفرسعد التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثمانه، وجرى نقله لمشرحة مستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.