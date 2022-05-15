الأحد 15 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطلان كونا عصابة لسرقة مساكن الشرابية بأسلوب كسر الباب

سرقة مساكن
سرقة مساكن
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كشفت تحقيقات نيابة الساحل، حول واقعة ضبط عاطلين خصصا نشاطهما الإجرامى في سرقة الشقق السكنية، عن أنهما اتخذا من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة سرقة المساكن، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث يقوم المتهمان باقتحام الشقق بأسلوب "كسر الباب"، والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لعملائهما سيئي النية.

وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهمين تم ضبطهما بعد قيامهما بسرقة 6 شقق سكنية في المنطقة، وقاما ببيع المتحصلات من السرقة بأسعار أقل من سعرها الحقيقى، وأنه تم ضبطهما أثناء بيعهما أجهزة كهربائية، كانا قد استوليا عليها من إحدى الشقق السكنية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

نيابة الساحل سرقة الشقق اقتحام الشقق أسلوب كسر الباب سرقة 6 شقق سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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