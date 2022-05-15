تأجيل محاكمة 8 متهمين فى «قضية الكفن» بعين شمس لـ14 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الكفن، لاتهامهم في قضية خطف جديدة باحتجاز شاب في منطقة عين شمس، لجلسة 14 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبدالستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن المتهمين اشتركوا في خطف المجني عليه وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية جديدة حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.