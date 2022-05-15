الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين فى «قضية الكفن» بعين شمس لـ14 يونيو

قضية الكفن
قضية الكفن
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الكفن، لاتهامهم في قضية خطف جديدة باحتجاز شاب في منطقة عين شمس، لجلسة 14 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبدالستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن المتهمين اشتركوا في خطف المجني عليه وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية جديدة حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

إحالة سعيد منع قضية محكم المخ شاب أمان تعذيب شرق القاهرة النيابة العامة الكفن سعيد محمود تأجيل محاكمة استعراض القوة محكمة جنايات

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