موقع وزارة التربية والتعليم.. النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2022

يبحث طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة خلال هذه الأيام عن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2022، التي وفرها موقع وزارة التربية والتعليم على منصة «حصص مصر التعليمية» في جميع المواد الدراسية، ووجهت الطلاب بضرورة الاطلاع عليها للتدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، بعد أن تم وضع النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2022 من قبل مجموعة من الخبراء والمعلمين الأوائل المتخصصين.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2022، تم وضعها بنمط الأسئلة الموضوعية، التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفة أن موقع وزارة التربية والتعليم وضعت جدولا لمراجعة جميع المواد الدراسية على مدار أيام الامتحانات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2022 يمكن الاطلاع عليها من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم: moe.gov.eg

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

يبدأ طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 امتحاناتهم فى المواد الأساسية في 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهي يوم 21 يوليو، بعد تعديل وزارة التربية والتعليم لمواعيد الامتحان.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن كيفية أداء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، للعام الدراسي 2021_2022، لتكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام البابل شيت، وأسئلة الامتحان عبارة عن اختيار من متعدد فقط، ويتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت.

كما يؤدى الطلاب امتحان المواد التي لا تُضاف للمجموع بلجان مؤمنة ومراقبة ضمن الجدول المعتمد وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.