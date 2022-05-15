الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة تسريب امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الجيزة

طلاب
طلاب
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تداولت صفحات الغش المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا ادعت أنها تسريب امتحان اللغة الانجليزية  للصف الثالث الإعدادي والذي يجريه الطلاب اليوم بمحافظة الجيزة في اليوم الثاني لمارثون امتحانات الشهادة الإعدادية والذي بدأ أمس السبت.

حقيقة تسريب امتحان اللغة الانجليزية

واتضح من خلال تتبع صفحات الغش المنتشرة على صفحات الفيس البوك أن الأوراق المنتشرة لامتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الجيزة صفحات لأسئلة امتحانات من السنوات الماضية وليس لها علاقة بالامتحان الذي يجري الآن في مدارس محافظة الجيزة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة 

ويجري طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة اليوم امتحان اللغة الانجليزية والتربية الدينية، على أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. 

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حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة

ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة  يوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

وبدأ طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية منذ أمس السبت الموافق 14 مايو، على أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 من الشهر ذاته، ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون الامتحان في محافظة الجيزة 186791 طالبا وطالبة مقسمين على 689 لجنة. 

وشددت محافظة الجيزة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، وذلك من خلال الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم وكذلك عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف منع التزاحم.

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وائل لطفي

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