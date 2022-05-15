حقيقة نوم أبو الهول.. ينذر بكارثة والآثار ترد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر نوم أبو الهول، ولاقت الصور تفاعل واسع داخل مصر وخارجها، وبدأت التكهنات تزيد حول سبب نوم أبو الهول وتأثير ذلك على الأحداث المحلية والدولية ، بعد أن أظهرت الصور والفيديوهات المتداولة نوم أبو الهول واغماض عينيه.

هل نام ابو الهول في مصر

وبدأت قصة نوم أبو الهول خلال الساعات القليلة الماضية عندما نشر أحد مستخدمي الفيس بوك صورًا وفيديو تظهر نوم أبو الهول، ونشر معها صورًا قديمة للتمثال تظهر تغير حركة عينيه بالفعل، وزعم صاحب المنشور أن ذلك قد يكون دليلا على «حدث غيبي وإشارة من العالم القديم وينذر بحدوث كارثة أو حدث مهم».

وأسرد في المنشور قائلًا «حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن عينه مغمضة على عكس المُعتاد.. يعنّي إيه.. ؟ كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفيه فيديوهات بتُؤكد إن الصور دي مش فوتوشوب، فيه ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما».

حقيقة نوم أبو الهول

حقيقة نوم أبو الهول

ومع ازدياد تداول هذه الصور شكل كبير عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، جاء الرد من وزارة الآثار عبر منشور لها، وأوضحت الوزارة على لسان مصدر بها حقيقة نوم أبو الهول قائلًا «يظهر بوضوح في الصور إجراء تعديل عليها من خلال برامج الفوتوشوب، والأمر لم يتوقف عند العين بل تخطاه للأنف، و يستطيع أي متخصص او حتى غير متخصص كشف زيف تلك الصور».