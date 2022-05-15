الأحد 15 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة نوم أبو الهول.. ينذر بكارثة والآثار ترد

نوم أبو الهول
نوم أبو الهول
ads

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر نوم أبو الهول، ولاقت الصور تفاعل واسع داخل مصر وخارجها، وبدأت التكهنات تزيد حول سبب نوم أبو الهول وتأثير ذلك على الأحداث المحلية والدولية ، بعد أن أظهرت الصور والفيديوهات المتداولة نوم أبو الهول واغماض عينيه.

 

هل نام ابو الهول في مصر

وبدأت قصة نوم أبو الهول خلال الساعات القليلة الماضية عندما نشر أحد مستخدمي الفيس بوك صورًا وفيديو تظهر نوم أبو الهول، ونشر معها صورًا قديمة للتمثال تظهر تغير حركة عينيه بالفعل، وزعم صاحب المنشور أن ذلك قد يكون دليلا على «حدث غيبي وإشارة من العالم القديم وينذر بحدوث كارثة أو حدث مهم».

txt

أعراض جدرى القرود بعد ظهور حالات فى بريطانيا

وأسرد في المنشور  قائلًا «حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن عينه مغمضة على عكس المُعتاد.. يعنّي إيه.. ؟ كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفيه فيديوهات بتُؤكد إن الصور دي مش فوتوشوب، فيه ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما».

حقيقة نوم أبو الهول 

 

حقيقة نوم أبو الهول 

ومع ازدياد تداول هذه الصور شكل  كبير عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، جاء الرد من وزارة الآثار عبر منشور لها، وأوضحت الوزارة على لسان مصدر بها حقيقة نوم أبو الهول  قائلًا «يظهر بوضوح في الصور إجراء تعديل عليها من خلال برامج الفوتوشوب، والأمر لم يتوقف عند العين بل تخطاه للأنف، و يستطيع أي متخصص او حتى غير متخصص كشف زيف تلك الصور».

 

 

نوم أبو الهول سبب نوم أبو الهول صور ا وفيديو تظهر نوم أبو الهول حقيقة نوم أبو الهول إشارة من العالم القديم ابو الهول

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

الأكثر قراءة

دعم مصر.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بأى رصاصة تطالب إسرائيل؟

ماجد حبته

الرئيس الثالث لدولة الإمارات

بسنت حسن

ماذا بينك وبين الله يا شيرين؟

محمد عبدالعزيز

ليست آخرهم شيرين.. شهداء الكلمة فى تاريخنا

مؤمن المحمدي

استشعروا الحرج

حسين دعسة

بايدن يعزز حق حماية الوصاية الهاشمية على القدس

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل اغتالت 55 صحفيًا فلسطينيًا منذ عام 2000

فرنسا «مصدومة» من الاعتداء على جنازة شيرين أبوعاقلة

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية بمخيم «العروب» فى ذكرى النكبة