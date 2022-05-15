أعراض جدرى القرود بعد ظهور حالات فى بريطانيا

انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن مرض جدري القرود الذي ظهرت منه عدة حالات في بريطانيا، وقد ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية عن أعراض جدري القرود بعد ظهور حالات منها.

جدرى القرود

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير أعراض جدري القرود بعد ظهور حالات في بريطانيا، والعلاج لذلك المرض وخطورته.

وقد أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن ظهور 3 حالات لجدري القرود، وظهرت الحالة الثالثة لشخص سافر إلى دولة نيجيريا في الفترة الأخيرة وتم تشخيص الحالة وإصابته بالفيروس في إنجلترا.

أعراض جدري القرود بعد ظهور حالات في بريطانيا

تتراوح فترة حضانة مرض جدري القرود بين 6 أيام إلى 13 يومًا، وقد تُراوح بين 5 أيام و21 يومًا، وتتلخص أعراضه على النحو التالي:

• الحمى

• الصداع

• آلام العضلات

• آلام الظهر

• تضخم الغدد الليمفاوية

• القشعريرة

• والإرهاق.

• يمكن أن يظهر الطفح الجلدي أيضًا، ويبدأ عادةً على الوجه قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفي النهاية يشكل جربًا يسقط الجلد الميت.

علاج مرض جدري القرود

بحسب منظمة الصحة العالمية فإنه لا يوجد علاج لجدري القرود، لكن يمكن الحد من الانتشار من خلال بعض القيود التي تحول دون انتقال العدوى.

وهناك لقاح مضاد لجدري الماء ثبتت فاعليته بنسبة 85% في الحيلولة دون الإصابة بالمرض، ولا يزال يستخدم أحيانا.

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الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود وطريقة العلاج

أصحاب المناعة المنخفضة والنساء في فترة الحمل والأطفال، هم أكثر الفئات المعرضة للإصابة به بأعراض صعبة، ويجب عزل المريض المصاب بجدري القرود خلال الفترة المعدية، أي قبل مرحلة ظهور الطفح الجلدي من العدوى، وخلال تلك المرحلة تماماً حتى تتقشر جميع الجوارب وتسقط.

مدى انتشار مرض جدري القرود

السبب في الإصابة بجدري القرود هو فيروس يحمل الاسم نفسه وهو من نفس عائلة الجدري العادي، لكنه أقل خطورة منه كما أن فرص انتقال العدوى به ضئيلة.

ويُعد هذا هو الظهور الأول للفيروس في بريطانيا، إذ ينتشر في أغلب الأحيان في المناطق النائية من دول وسط وغرب أفريقيا بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة.

وهناك سلالتان من هذا الفيروس، هما سلالة وسط أفريقيا وسلالة غرب أفريقيا.

وينتقل المرض إلى الشخص عند مخالطة المصابين بالفيروس، وقد يدخل الفيروس الجسم عن طريق تشققات البشرة، أو المجرى التنفسي، أو عبر العينين، أو الأنف، أو الفم.

كما يمكن أن ينتقل من حيوان مصاب، مثل القرود والجرذان والسناجب، إلى الإنسان أو من على الأسطح والأشياء ملوثة بالفيروس مثل الفراش والملابس.