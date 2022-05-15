الأحد 15 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أعراض جدرى القرود بعد ظهور حالات فى بريطانيا

جدرى القرود
جدرى القرود
ads

انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن مرض جدري القرود الذي ظهرت منه عدة حالات في بريطانيا، وقد ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية عن أعراض جدري القرود بعد ظهور حالات منها.

جدرى القرود

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير أعراض جدري القرود بعد ظهور حالات في بريطانيا، والعلاج لذلك المرض وخطورته.

وقد أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن ظهور 3 حالات لجدري القرود، وظهرت الحالة الثالثة لشخص سافر إلى دولة نيجيريا في الفترة الأخيرة وتم تشخيص الحالة وإصابته بالفيروس في إنجلترا.

 

أعراض جدري القرود بعد ظهور حالات في بريطانيا

تتراوح فترة حضانة مرض جدري القرود بين 6 أيام إلى 13 يومًا، وقد تُراوح بين 5 أيام و21 يومًا، وتتلخص أعراضه على النحو التالي:

• الحمى
• الصداع
• آلام العضلات
• آلام الظهر
• تضخم الغدد الليمفاوية
• القشعريرة
• والإرهاق.
• يمكن أن يظهر الطفح الجلدي أيضًا، ويبدأ عادةً على الوجه قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفي النهاية يشكل جربًا يسقط الجلد الميت.

هل أغمض أبو الهول عينيه؟.. «الآثار» تكشف الحقيقة

المغرب: لا نرد على إجراءات الجزائر التصعيدية

«كاف» يعلن موعد نهائى دورى الأبطال دون ذكر ملعب المباراة

السعودية تعدم 3 مدانين بجرائم مرتبطة بالإرهاب

علاج مرض جدري القرود

بحسب منظمة الصحة العالمية فإنه لا يوجد علاج لجدري القرود، لكن يمكن الحد من الانتشار من خلال بعض القيود التي تحول دون انتقال العدوى.

وهناك لقاح مضاد لجدري الماء ثبتت فاعليته بنسبة 85% في الحيلولة دون الإصابة بالمرض، ولا يزال يستخدم أحيانا.

قد يهمك أيضًا: حقيقة غلق عينى «أبوالهول» اليوم.. هل اقترب حدث ما؟

الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود وطريقة العلاج

أصحاب المناعة المنخفضة والنساء في فترة الحمل والأطفال، هم أكثر الفئات المعرضة للإصابة به بأعراض صعبة، ويجب عزل المريض المصاب بجدري القرود خلال الفترة المعدية، أي قبل مرحلة ظهور الطفح الجلدي من العدوى، وخلال تلك المرحلة تماماً حتى تتقشر جميع الجوارب وتسقط.

مدى انتشار مرض جدري القرود

السبب في الإصابة بجدري القرود هو فيروس يحمل الاسم نفسه وهو من نفس عائلة الجدري العادي، لكنه أقل خطورة منه كما أن فرص انتقال العدوى به ضئيلة.

ويُعد هذا هو الظهور الأول للفيروس في بريطانيا، إذ ينتشر في أغلب الأحيان في المناطق النائية من دول وسط وغرب أفريقيا بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة.

وهناك سلالتان من هذا الفيروس، هما سلالة وسط أفريقيا وسلالة غرب أفريقيا.

وينتقل المرض إلى الشخص عند مخالطة المصابين بالفيروس، وقد يدخل الفيروس الجسم عن طريق تشققات البشرة، أو المجرى التنفسي، أو عبر العينين، أو الأنف، أو الفم.

كما يمكن أن ينتقل من حيوان مصاب، مثل القرود والجرذان والسناجب، إلى الإنسان أو من على الأسطح والأشياء ملوثة بالفيروس مثل الفراش والملابس.

أعراض جدري القرود بعد ظهور حالات في بريطانيا جدري القرود علاج مرض جدري القرود مدى انتشار مرض جدري القرود الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود وطريقة العلاج

مواد متعلقة

المغرب: لا نرد على إجراءات الجزائر التصعيدية

«كاف» يعلن موعد نهائى دورى الأبطال دون ذكر ملعب المباراة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

الأكثر قراءة

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل 

كيفية تفعيل رقم الهاتف وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بموقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بأى رصاصة تطالب إسرائيل؟

ماجد حبته

الرئيس الثالث لدولة الإمارات

بسنت حسن

ماذا بينك وبين الله يا شيرين؟

محمد عبدالعزيز

ليست آخرهم شيرين.. شهداء الكلمة فى تاريخنا

مؤمن المحمدي

استشعروا الحرج

حسين دعسة

بايدن يعزز حق حماية الوصاية الهاشمية على القدس

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٢»

سارة شريف

من أجل الهدوء

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال

سلطات الاحتلال تفتح تحقيقًا حول سلوك قواتها فى جنازة «أبوعاقلة»

بلينكن يعبّر عن انزعاج واشنطن من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة أبو عاقلة