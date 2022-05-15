حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 وبيان درجات الحرارة

يبحث المواطنون في كافة أنحاء الجمهورية عن حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 في محافظات مصر، وذلك بالتزامن مع اضطرابات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة صباحًا ونشاط الرياح ليلًا.

حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 في محافظات مصر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 في محافظات مصر، حيث يسود ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة لمدة يوم واحد، ثم تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى في اليوم التالي.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، وكذلك على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

ويعتدل الطقس ليلًا على محافظات الصعيد شمالًا وجنوبًا، وكذلك جنوب سيناء، ولطيف الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على كافة المحافظات، وترتفع أمواج البحر المتوسط ما بين مترين إلى 3 أمتار مع اضطراب في حالة البحر الذي يمنع السباحة فيه، ويكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وراتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع، والرياح شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 مايو 2022