الأحد 15 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 وبيان درجات الحرارة

القاهرة
القاهرة
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يبحث المواطنون في كافة أنحاء الجمهورية عن حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 في محافظات مصر، وذلك بالتزامن مع اضطرابات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة صباحًا ونشاط الرياح ليلًا.

حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 في محافظات مصر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022 في محافظات مصر، حيث يسود ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة لمدة يوم واحد، ثم تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى في اليوم التالي.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، وكذلك على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

ويعتدل الطقس ليلًا على محافظات الصعيد شمالًا وجنوبًا، وكذلك جنوب سيناء، ولطيف الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على كافة المحافظات، وترتفع أمواج البحر المتوسط ما بين مترين إلى 3 أمتار مع اضطراب في حالة البحر الذي يمنع السباحة فيه، ويكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وراتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع، والرياح شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 مايو 2022 

المحافظةالعظمىالصغرىالمحسوسة
القاهرة361937
الإسكندرية311732
وادي النطرون331734
طنطا341735
شبين الكوم361737
دمنهور321833
بلطيم331734
مرسى مطروح241526
السلوم251525
سيوة291430
بورسعيد311932
دمياط291831
الزقازيق361937
المنصورة361837
الإسماعيلية381839
السويس361937
العريش321634
رفح301732
راس سدر282229
نويبع332234
طابا332334
سانت كاترين302231
الطور302331
شرم الشيخ332435
الغردقة332335
الفيوم382239
بني سويف382139
المنيا382139
أسيوط 382239
سوهاج392340
قنا392540
الأقصر392640
أسوان402841
إدفو402841
أبو سمبل392840
الوادي الجديد382439
حلايب312433
شلاتين342336
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