النيابة تتسلم تقرير الصفة التشريحية لفتاة سقطت من الطابق السابع بالمرج

تسلمت النيابة العامة اليوم السبت، تقرير الصفة التشريحية، في مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالطابق السابع بمنطقة المرج.

وكشف التقرير عن أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الطفلة سقطت نتيجة اختلال توازنها، بسبب شعورها بدوار وفارقت الحياة قبل نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكانت لقيت طفلة مصرعها بعدما سقطت من الطابق السابع بعقار سكنى في منطقة المرج، وتم نقلها إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بسقوط فتاة من عقار سكنى بمنطقة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين سقوط فتاة أثناء لهوها من أعلى عقار سكنى بدائرة القسم وقامت سيارة إسعاف بنقلها إلى المستشفى، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.