السبت 14 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

الأرضي
الأرضي
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يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022، وذلك لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2022 قبل فرض غرامات وتحويل التليفون الأرضي للاستقبال فقط.

وقد تلقى عدد كبير من مستخدمي الهاتف الأرضي غير المسددين لفاتورة شهر أبريل 2022 إنذارًا بسداد الفاتورة قبل يوم 15 مايو الجاري.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

تمهل الشركة المصرية للاتصالات العملاء فرصة للسداد حتى 15 يونيو المقبل ليكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022 قبل تحويل الخط لخدمة الاستقبال.

 

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خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

بعد إعلامك بـ آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2022، نقدم لك الخطوات اللازمة لدفع الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني:

  • الدخول على الموقع الرسمي للشركة (من هنا)
  • الضغط على الخدمات، ثم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
  • ادخل بيانات الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي، التي تشمل كود المنطقة، ورقم الهاتف الأرضي.
  • انقر على خيار “اظهر الفواتير”، لتظهر لك جميع الفواتير المستحقة.
  • إذا أردت الدفع أونلاين، يمكنك الضغط على خيار سداد الفواتير، واختيار طريقة الدفع.

 

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طريق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

  • عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها.
  • ماكينة فوري.
  • المحافظ الإلكترونية، مثل: فودافون كاش واتصالات كاش.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة، ثم الانتقال للسداد وإدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام عملية السداد.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

15 مايو 2022: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي مايو 2022 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة.

15 يونيو 2022: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

15 يوليو 2022: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

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