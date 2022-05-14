يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022، وذلك حتى يتمكن المواطنون من تسجيل قراءة العداد على الموقع الخاص بالشركة المخصصة للغاز الطبيعي.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022

أعلنت شركة بتروتريد الخاصة بالغاز الطبيعي المنزلي عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مايو 2022، والذي ينتهي يوم 20 مايو 2022، وقد أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة "بتروتريد"، تطبيقًا للهواتف المحمولة لتسجيل قراءات عدادات الغاز من خلال كاميرا الهاتف المحمول، ليتم نقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء لمعرفة قيمة الفاتورة.

الدخول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر مايو 2022 (من هنا)

خطوات وطرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي مايو 2022

الدخول على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد على الانترنت (من هنا) إبلاغ القراءة والسداد عبر الفون كاش الخاص في البنك الأهلي على الهاتف المحمول. تحميل تطبيق الشركة على الهاتف المحمول من خلال موقع الشركة. يتم الإبلاغ عن القراءة من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر خط التليفون الأرضي وتكون على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ أو الهاتف المحمول على رقم ٥٧٢٧. إبلاغ القراءة من خلال مركز الاتصال المركزي عبر أي هاتف محمول على رقم ١١٢٢.

قد يهمك أيضًا: الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

طريقة حساب فاتورة الغاز الطبيعي للمنزل لشهر مايو ع 2022

الشريحة الأولى: حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 متراً مكعباً شهرياً = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه.

الشريحة الثانية: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 30 مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 3.10 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.10 جنيه.

الشريحة الثالثة: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 60 مترًا مكعبًا شهرياً بسعر 3.60 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.60 جنيه.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2022