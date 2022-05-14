تجديد حبس المتهمين بقتل سائق بشركة توصيل بأكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس المتهمين بقتل سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين، بمدينة 6 أكتوبر، بعدما اعتدوا عليه بالضرب بسبب شكهم فى سرقته سيارة ملك أحد المتهمين- 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات بالقضية، وطالبت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وإرفاقها بمحضر التحريات.

كما ناقشت النيابة المتهمين حول تفاصيل ارتكابهم الجريمة، والدوافع الرئيسية لارتكابها، وقال المتهمون إنهم لم يقصدوا إنهاء حياته، بل اعتدوا عليه بالضرب المبرح، شكا به لاعتقادهم سرقته سيارة ملك أحد المتهمين.

وأضافوا أنهم عقب سرقة السيارة، منذ ما يقرب من شهر، قرر المتهم وابناه وعدد من جيرانه البحث عن سارقها، وشكوا بالمجني عليه الذي كان يقود سيارته عقب توصيله سيدة لمنطقة «ابني بيتك»، واعتقدوا أنه يراقب المنطقة لسرقة سيارة أخرى، فهاجموه واعتدوا عليه بالضرب، حتى تدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من إنقاذه من يد المتهمين، وسمحوا له بالانصراف.

وخلال إجراء رجال المباحث التحريات لتحديد هوية المتهمين، وكشف ملابسات الواقعة، فارق المجني عليه الحياة، عقب شعوره بحالة إعياء.

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق وابنيه و3 أشخاص آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على سائق بشركة لتوصيل المواطنين، مما أسفر عن مفارقته الحياة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لاعتقادهم أنه وراء سرقة سيارة السائق المتهم، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين بأنه تعرض لاعتداء بالضرب على يد عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح وكدمات، وعقب إبلاغه تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اعتدى عليه سائق بإحدى الشركات، وابنيه، و3 من جيرانه، لاعتقادهم بأن المجني عليه وراء سرقة سيارة خاصة بالسائق المتهم.