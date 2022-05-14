السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع أطراف مشاجرة بين طرفين في سوهاج

مشاجرة
مشاجرة
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تباشر جهات التحقيق بسوهاج التحقيق مع اطراف  مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز سوهاج، بعد ضبط 5 من المشاركين فيها من بينهم 4 مصابين، تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وتمت السيطرة على طرفى المشاجرة والفصل بينهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز و تبين أنها بين كل من "طرف أول" كمال ت ع م 62 سنة عامل مصاباً بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف داخلي، ونجله صلاح ك ت ع 36 سنة عامل، مصاباً بىشتباه كسر بالذراع الأيسر"، وتم نقلهما لمستشفى راشد التخصصي.

وبين "طرف ثان" أحمد ف خ م 39 سنة سائق مصاباً "باشتباه ما بعد الارتجاج"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، ومحمود ع خ م 35 سنة حاصل علي دبلوم صنايع مصاباً "كدمة بالذراع الأيمن"، وشقيقه منتصر ع خ م 27 سنة عامل.

الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

جهات التحقيق مشاجرة مركز سوهاج الخدمات الأمنية

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