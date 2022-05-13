الجمعة 13 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة لاتجاره فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد صاحب شركة للملابس الجاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية لعملات "وطنية – أجنبية" - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

مدينة نصر هاتف محمول النقد الأجنبي السوق المصرفي الأجهزة الأمنية النيابة العامة الإجراءات القانونية مبالغ مالية

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