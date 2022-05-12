الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقل رجال المرور إلى المكان مدعومين بسيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير ميكروباص اختلت عجلة القيادة من السائق، ما تسبب في انقلابه ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الهرم، لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة طريق الفيوم الصحراوى

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