الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزهن كيت ميدلتون.. 10 إطلالات لسيدات العائلة المالكة بتكلفة أقل من 100 دولار

العائلة المالكة
العائلة المالكة
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من المعروف أن إطلالات سيدات العائلة المالكة مرتفعة التكلفة ولكن هناك تقرير تم نشره عبر موقع الديلي ميل البريطاني يوضح كيف أن هناك إطلالات لسيدات العائلة المالكة تبلغ تكلفتها أقل من 100 دولار .

 1- ارتدت كيت ميدلتون فستانًا أزرق اللون من Zara تكلفته أقل بقليل من 90 دولارًا عندما غادرت لقضاء شهر العسل في عام 2011، لم يعد الفستان متاحًا على موقع Zara الإلكتروني ، وتم بيعه بالتجزئة بسعر 89.90 دولارًا .

2- ارتدت قميص "صديقها" المريح من Gap لزيارة مصنع Amisfield Winery النيوزيلندي في عام 2014. 

 يباع القميص عادة بسعر 54.95 دولارًا ولكنه كان معروضًا للبيع بسعر 23.97 دولارًا وسرعان ما تم بيعه.

 3- في نفس العام ، ارتدت فستان حمل بقيمة 79 دولارًا من سيرافين لحضور حفل استقبال خلال أول زيارة رسمية لها إلى مدينة نيويورك. لا يزال فستان الحمل الأسود من Vanessa Turtleneck بسعر 79 دولارًا متاحًا على موقع Seraphine الإلكتروني

 4- ارتدت فستانًا آخر من طراز سيرافين بأسعار معقولة أثناء زيارة منزل عائلتها في بيركشاير بعد أن حصلت على الأمير جورج، يُباع فستان الأمومة الوردي Fuchsia Knot Front بسعر 75 دولارًا . 

5- ارتدت ميجان ماركل فستانًا بقيمة 56 دولارًا من ASOS أثناء زيارتها ويلينجتون ، نيوزيلندا ، في عام 2018، يُباع " فستان الأمومة الصغير المتذبذب " بسعر 56 دولارًا ونفد من المخزون. 

6- في (يناير) 2019 ، ارتدت ماركل فستانًا بقيمة 34.99 دولارًا من H&M لزيارتها لمؤسسة Mayhew Animal Welfare Charity، كما نفد الفستان ذو الحياكة الدقيقة ، والذي يتميز بتصميم ياقة بولو وأكمام طويلة . 

7- في جولتها الملكية في جنوب إفريقيا في سبتمبر 2019 ، ارتدت فستانًا بقيمة 85 دولارًا من Mayamiko ، وهي علامة أزياء مستدامة من ملاوي، تم بيع الفستان الملفوف بالأبيض والأسود .

 8- ملكة إسبانيا ليتيتسيا هي من محبي زارا، ارتدت تنورةً من جلد الثعبان بقيمة 20 دولارًا من العلامة التجارية إلى حدث في زارزويلا بالاس في عام 2019. 

9- ارتدت قميص مانجو بقيمة 30 دولارًا مقابل ظهورها في مدريد.

 10-         كانت ترتدي قميصًا من Zara بقيمة 26 دولارًا في زيارة إلى Cieza.

اطلالات سيدات العائلة المالكة العائلة المالكة كيت ميدلتون كيت ميدلتون فستان ا أزرق لقضاء شهر العسل ف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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