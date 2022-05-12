إخلاء سبيل 9 من المتهمين في «إحياء رابطة الوايت نايتس»

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 9 من مشجعى نادى الزمالك المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة الوايت نايتس"، بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وجهت النيابة للمتهمين الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل في القضية رقم 65 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.

سبق أن النيابة بحبس عدد من مشجعي نادى الزمالك، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في "إعادة إحياء رابطة الوايت نايتس".