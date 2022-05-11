مصرع طالبين فى حادث ميكروباص بمنطقة المرج

نقلت سيارة الإسعاف طالبين لقيا مصرعيهما بعدما صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء وقوفهما أعلى الرصيف بمنطقة المرج، حيث كانا في انتظار سيارة كي يستقلاها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بدهس سيارة لمواطنين اثنين أثناء وقوفهما أعلى الطريق بمنطقة المرج، وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف الضحيتين، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية لتنظيم حركة السير، ورفع آثار الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.