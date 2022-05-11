الأربعاء 11 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالبين فى حادث ميكروباص بمنطقة المرج

حادث
حادث
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نقلت سيارة الإسعاف طالبين لقيا مصرعيهما بعدما صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء وقوفهما أعلى الرصيف بمنطقة المرج، حيث كانا في انتظار سيارة كي يستقلاها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بدهس سيارة لمواطنين اثنين أثناء وقوفهما أعلى الطريق بمنطقة المرج، وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف الضحيتين، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية لتنظيم حركة السير، ورفع آثار الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سيارات الإسعاف ميكروباص غرفة عمليات المستشفى النيابة العامة أوناش المرور غرفة عمليات النجدة منطقة المرج المرورية

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