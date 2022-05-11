الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022 وشروط الالتحاق

القبول بالمدن الجامعية
القبول بالمدن الجامعية
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يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن خطوات الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022، حتى يتثنى لهم حجز الغرف والسكن المناسب لبداية العام الدراسي الجديد واختيار المدينة الجامعية الأقرب للكلية الخاصة بالطالب، حتى لا يبذل مجهود كبير في الذهاب والإياب إلى مكان دراسته.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير خطوات الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية، الدخول للموقع الخاص بإدارة المدن الجامعية والذي يضم جميع الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية، وهم "جامعة الأقصر، وجامعة أسوان وجامعة أسيوط وجامعة الاسكندرية وجامعة الزقازيق وجامعة السويس وجامعة الفيوم وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية وجامعة المنيا وجامعة الوادي الجديد وجامعة بنها وجامعة بني سويف وجامعة بورسعيد وجامعة جنوب الوادي "الغردقة" وجامعة جنوب الوادي وجامعة حلوان وجامعة دمنهور وجامعة دمياط وجامعة سوهاج وجامعة طنطا وجامعة عين شمس وجامعة قناة السويس- العريش، وجامعة قناة السويس وجامعة كفر الشيخ وجامعة مدينة السادات وجامعة مطروح. 

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خطوات الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022

  • الدخول على الرابط الإلكتروني الذي يختص بإدارة المدن الجامعية (من هنا).
  • الضغط على ايقونة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.
  • يكتب كل طالب الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.
  • الضغط على ايقونة استعلام.
  • كيفية تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية
  • يجب على الطلاب الضغط على ايقونة تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية

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ثم يكتب الطلاب الرقم القومي، وكود الطالب، والاسم، وتاريخ الميلاد، ومحل الميلاد، والنوع، والديانة، ومحل الإقامة، والعنوان بالتفصيل، والبريد الإلكتروني، والتليفون، والموبايل، واسم الاب، والرقم القومي للأب، ووظيفة الأب، وتليفون الأب، واسم ولي الأمر، والرقم القومي لولى الأمر، وصلة ولى الأمر، والكلية والفرقة، وتقدير العام الماضي، ونسبة التقدير، والسكن في الأعوام السابقة، ونوع السكن، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور.

شروط القبول بالمدن الجامعية 2021

  • يكون الطالب لم يسجل أي مخالفة مخلة بالشرف العام السابق
  • ليس من سكان المحافظة
  • الطالب غير متزوج
  • أن يكون منتظم وغير منتسب في الدراسة
  • ألا يكون ممن وقع عليه أي عقوبات تأديبية من الجامعة تحرم من التسكين في المدن الجامعية
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