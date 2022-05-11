الآن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 والجدول
أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 ومع اقتراب بدء الامتحانات يتوافد طلاب وطالبات وأولياء الأمور على محركات البحث لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.
موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022
وتستعد المدارس في مختلف المحافظات لعقد لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك من لجان مؤمنة والعمل على تحقيق جو مناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات.
جداول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022
جدول محافظة القاهرة
وتنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة بدء من يوم السبت المقبل 21 مايو الجاري
- اليوم الأول: اللغة العربية سيكون يوم السبت ينطلق من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرًا.
- اليوم الثاني: مادة الدراسات الاجتماعية ينعقد الامتحان من يوم الأحد 22 الجاري مايو في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا، كما يعقد امتحان التربية الدينية، يوم الأحد 22 مايو الجاري من الساعة الحادية والعشر والنصف ظهرًا.
- اليوم الثالث: امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الإثنين 23 مايو الجاري ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 11، ظهرا.
- اليوم الرابع: امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 25 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا و، ومادة التربية الفنية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا الواحدة والنصف ظهرا.
- اليوم الخامس: مادة العلوم يوم الخميس 26 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا.
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جدول محافظة بني سويف
- اليوم الأول: مادة اللغة العربية، يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا.
- اليوم الثاني: يوم الأربعاء مادتى الجبر والتربية الفنية يوم 18 مايو 2022 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا.
- اليوم الثالث: مادة اللغة الأجنبية يوم الخميس 19 مايو المقبل من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحا.
- اليوم الرابع: امتحان الدراسات الاجتماعية يوم السبت 21 مايو 2022 من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحا وامتحان مادة التربية الدينية من الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا.
- اليوم الخامس: امتحان مادة الهندسة يوم الأحد 22 مايو من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا ومادة وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا .
- اليوم السادس امتحان مادة العلوم يوم الاثنين 23 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا وامتحان مادة التربية الرياضية.