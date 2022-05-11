الأربعاء 11 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 والجدول

امتحان
امتحان
ads

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 ومع اقتراب بدء الامتحانات يتوافد طلاب وطالبات وأولياء الأمور على محركات البحث لمعرفة جدول امتحانات  الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

الآن ميعاد اجازة عيد الأضحى 2022| موعد وقفة عرفات 1443

الآن مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022 «جدول الشرائح كامل»

 موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 

وتستعد المدارس في مختلف المحافظات لعقد لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك من لجان مؤمنة والعمل على تحقيق جو مناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات.

جداول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 

 

جدول محافظة القاهرة

وتنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة بدء من يوم السبت المقبل 21 مايو الجاري 

  • اليوم الأول: اللغة العربية سيكون يوم السبت ينطلق من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرًا.
  • اليوم الثاني: مادة الدراسات الاجتماعية ينعقد الامتحان من يوم الأحد 22 الجاري مايو في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا، كما يعقد امتحان التربية الدينية، يوم الأحد 22 مايو الجاري من الساعة الحادية والعشر والنصف ظهرًا.
  • اليوم الثالث: امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الإثنين 23 مايو الجاري ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 11، ظهرا.
  • اليوم الرابع: امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 25 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا و، ومادة التربية الفنية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا  الواحدة والنصف ظهرا.
  • اليوم الخامس: مادة العلوم يوم الخميس 26 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا.

اقرا أيضا:

تداول امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي على الفيس بوك قبل انتهاء اللجنة (صور)


 

وكيل «التعليم» بالبحر الأحمر يتفقد سير امتحانات صفوف النقل (صور)

هل يحتفظ طلاب الثانوية بكراسة المفاهيم أم لا؟ وزير التعليم يجيب

جدول محافظة بني سويف

  • اليوم الأول: مادة اللغة العربية، يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا.
  • اليوم الثاني: يوم الأربعاء مادتى الجبر والتربية الفنية يوم  18 مايو 2022 من  الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا.
  • اليوم الثالث: مادة اللغة الأجنبية يوم الخميس 19 مايو المقبل من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحا.
  • اليوم الرابع: امتحان الدراسات الاجتماعية يوم السبت 21 مايو 2022 من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحا وامتحان مادة التربية الدينية من الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا.
  • اليوم الخامس: امتحان مادة الهندسة يوم الأحد 22 مايو من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا ومادة  وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا .
  • اليوم السادس  امتحان مادة العلوم يوم الاثنين 23 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا وامتحان مادة التربية الرياضية.
امتحانات محافظة بني سويف مادة الهندسة مادة الدراسات امتحانات الصف الثالث الاعدادي موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي جداول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرصة جديدة للجميع

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

اقتحام مخازن نقابة المحامين وسرقة إيصالات مؤمنة للتصديقات على العقود (خاص)

موعدها 25 مايو.. تفاصيل ضوابط الحج السياحى وشروط القرعة

الآن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 والجدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

لكل دمعة سرها

حسين دعسة

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ترتقي شهيدة.. برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

حسن كامل

الحرب الكلامية لجهلة الإخوان في الاقتصاد

ماجد حبته

مارلين مونرو.. لوحات وأفلام.. وهبد مستمر

إبراهيم داود

تأريخ للمنسيين

منى رجب

«أحلام سعيدة».. كوميديا خفيفة من وسط المأساة

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

صور

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم منزل شيرين أبوعاقلة 

الكويت والعراق يدينان اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

مصر تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل