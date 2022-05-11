الآن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 والجدول

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 ومع اقتراب بدء الامتحانات يتوافد طلاب وطالبات وأولياء الأمور على محركات البحث لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

وتستعد المدارس في مختلف المحافظات لعقد لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك من لجان مؤمنة والعمل على تحقيق جو مناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات.

جداول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

جدول محافظة القاهرة

وتنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة بدء من يوم السبت المقبل 21 مايو الجاري

اليوم الأول: اللغة العربية سيكون يوم السبت ينطلق من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرًا.

اليوم الثاني: مادة الدراسات الاجتماعية ينعقد الامتحان من يوم الأحد 22 الجاري مايو في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهرًا، كما يعقد امتحان التربية الدينية، يوم الأحد 22 مايو الجاري من الساعة الحادية والعشر والنصف ظهرًا.

اليوم الثالث: امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الإثنين 23 مايو الجاري ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 11، ظهرا.

اليوم الرابع: امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 25 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا و، ومادة التربية الفنية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا الواحدة والنصف ظهرا.

اليوم الخامس: مادة العلوم يوم الخميس 26 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا.

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