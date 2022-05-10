الثلاثاء 10 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لوحة لمارلين مونرو تباع بـ195 مليون دولار

مارلين مونرو
مارلين مونرو
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بيعت لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة "مارلين مونرو" رسمها أيقونة موسيقى البوب "آندي وارهول" في ستينيات القرن الماضي، في مزاد لدار"كريستيز" في نيويورك، مقابل 195 مليون دولار (أي نحو 184 مليون يورو) وهو رقم قياسي لعمل لفنان أمريكي يباع في مزاد.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن هذه اللوحة المسماة "شوت سيج بلو مارلين" تأتي ضمن سلسلة من الصور الشخصية التي رسمها "وارهول" للممثلة في أعقاب وفاتها عام 1962، وبلغت القيمة التقديرية للوحة قبل البيع نحو 200 مليون دولار.

وأضافت القناة أن اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964 بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، تعد واحدة من خمس لوحات رسمها "وارهول لمونرو" وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة "توماس ودوريس أمان" في "زيوريخ"، وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم، فيما اعتمد "وارهول" في رسم اللوحة على صورة ترويجية لـ"مونرو" من فيلم “نياجرا” عام 1953.

وكسرت عملية البيع الرقم القياسي السابق لعمل فني أمريكي يعرض في مزاد، حيث بيعت عام 2017 لوحة لـ"جان ميشيل باسكيات" تعود لعام 1982 مقابل 110.5 مليون دولار.

يذكر أن "مونرو" كانت واحدة من بين أبرز نجوم هوليوود قبل أن تلقى حتفها بجرعة زائدة من المخدرات في منزلها في "لوس انجلوس" في 4 أغسطس عام 1962، وتوفي "وارهول" عام 1987.

نيويورك مارلين مونرو الولايات المتحدة

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