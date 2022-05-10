الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، أمام مدخل قرية السعيدية.

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي أمام مدخل قرية السعيدية. 

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وبالفحص تبين مصرع كل من حسين عبد الغفار طالب بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، والسيد عبد العزيز أحمد ويعمل بشركة الكهرباء، وأصيب كل من إسلام أحمد مرشد، وفاطمة عبدالهادى زكى، وهويدا نجاح على، وميار أيمن عبدالرحمن، ومنة نادر توفيق، وطارق مصطفى محمد عباس، وحسن شكرى حسن.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

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