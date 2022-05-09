النيابة تستعلم عن حالة 7 مصابين في حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوي

استعلمت النيابة العامة في الجيزة عن الحالة الصحية لـ 7 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق مصر الفيوم الصحراوي.

وأصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء أمس الأحد، بين 3 سيارات بطريق مصر الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة المرور، إخطارًا بوقوع حادث مرور ووجود مصابين أمام مسجد المحمد بطريق الفيوم.

وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث، وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات و إصابة 7 أشخاص.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.