بسبب الميراث.. القبض على عاطل هاجم أسرته بـ«مادة كاوية» فى البدرشين

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على عاطل متهم بإلقاء مادة كاوية على أفراد أسرته، وإصابة والدته وشقيقته و4 آخرين، بسبب خلافات متعلقة بالميراث وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة إلقاء مادة كاوية عليهم بالبدرشين.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلا ألقى مادة كاوية على أفراد أسرته بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.