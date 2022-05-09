بتدابير احترازية.. الجنايات تخلي سبيل متهم بإحياء «الوايت نايتس»

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل أحد مشجعي نادي الزمالك، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة الوايت نايتس"، بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في القضية.

والمتهم صادر بحقه سابقًا قرار الحبس الاحتياطي علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة الوايت نايتس.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.