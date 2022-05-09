الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري إلكترونيًا

الشهر العقاري
الشهر العقاري
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يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري إلكترونيًا، وذلك للتمكن من تسجيل العقارات في الشهر العقاري دون الذهاب إلى المكاتب الحكومية واستهلاك الكثير من الوقت، بالإضافة إلى التقليل من التكدس والزحام تحسبًا لانتشار الفيروسات مثل فيروس كورونا.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري إلكترونيًا.

خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري إلكترونيًا

  1. ملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني ورفع المستندات والإقرار بصحتها.
  2. يظهر التطبيق رسالة تفيد رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.
  3. سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب خلال 24 ساعة، تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
  4. التوجه للمأمورية لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.
  5. إصدار المحرر المشهر واستلامه.

كما يمكن تسجيل العقارات بالشهر العقاري يدويًا من خلال عدة خطوات وهي: 

  • تقديم الطلب إلى المأمورية التابع لها يدويًا وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.
  • خلال 24 ساعة سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب.
  • وفي حالة عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، إما إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.
  • التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.
  • إصدار المحرر المشهر واستلامه

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الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب  تسجيل العقارات بالشهر العقاري 

- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة لكل نموذج.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.

- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.

- السند القانوني لطلب التسجيل.

- بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات)

- رخص مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقامًا بعد 1 يونيو 1992 أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.

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