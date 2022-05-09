الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خمسيني يغتصب طفلًا في الزاوية الحمراء.. وجهات التحقيق ترسلهما للطب الشرعي

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل جهات التحقيق في شمال القاهرة، تحقيقاتها في واقعة اغتصاب رجل خمسيني لطفل، وذلك عقب استدراجه لهتك عرضه، فيما أرسلت الطفل للطب الشرعي للكشف عليه، وإيداع تقرير طبي.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام رجل يبلغ من العمر خمسين عامًا، باستدراج طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وهتك عرضه بواسطة الإيلاج.

وعلى الفور، تم إجراء التحريات الأمنية، والتي أكدت صحة الواقعة، فتم القبض على المتهم، والعرض على النيابة أمرت بإرسال الطفل إلى الطب الشرعي لبيان صحة الاغتصاب.

كما أمرت جهات التحقيق، بإرسال المتهم إلى الطب الشرعي، لبيان تطابق السائل المنوي على الطفل بالسائل المنوى الخاص بالمتهم.

شمال القاهرة اغتصاب رجل خمسيني طفل هتك عرض قسم الشرطة الزاوية الحمراء

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