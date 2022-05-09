جنايات بنها تقضى بإعدام أمين شرطة قتل شقيقين فى مشاجرة بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحي، وأحمد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي بالإعدام شنقا لأمين شرطة، لاتهامه بقتل شقيقين بشبين القناطر خلال مشاجرة بينهم على مزلقان نوى بشبين القناطر، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي.

وكانت نيابة شبين القناطر قررت حبس أمين شرطة بمرور القليوبية، لاتهامه بقتل شقيقين أطلق عليهما الرصاص، إثر مشاجرة بينهم بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدى السيارات، فحاول المجني عليهما إثنائه عن تحرير المخالفة، فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية أصابت الشقيقين، وتم نقلهما للمستشفى حيث لقيا مصرعهما خلال محاولة إنقاذهما.

ولقي شقيقان مصرعهما، إثر قيام أمين شرطة بوحدة مرور شبين القناطر، بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري في مشاجرة مع المجني عليهما على مزلقان نوى مركز شبين القناطر لاعتراضهما على تسجيل مخالفة مرورية لهما، وتم نقل الجثتين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شبين القناطر يفيد بوجود مشاجرة بمزلقان نوى دائرة المركز بين أمين شرطة ومواطنين شقيقين وقيام الأول بإطلاق الرصاص عليهما مما أدي إلى وفاتهما وتجمهر الأهالي.

وبالانتقال تبين محاولة المجني عليهما أخذ دفتر المخالفات من أمين الشرطة المتهم لتسجيله مخالفات مرورية لهما، فقام أمين الشرطة بإطلاق الرصاص عليهما مما أدي لوفاتهما خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفى قليوب.

وتجمهر الأهالي وقاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات، حيث تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع وصرحت النيابة بدفن الجثتين.