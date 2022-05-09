الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في مكان العثور على جثة شخص مهشمة الرأس

جثة
جثة
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أمرت نيابة شمال القاهرة بتفريغ كاميرات المراقبة في مكان العثور علي جثة شخص مهشم الرأس داخل نفق مهمشة الواصل بين منطقتي شبرا والشرابية لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور علي جثة لشخص داخل نفق مهمشة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان.

وبالفحص عثر على جثة شخص مهشمة الرأس، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة شمال القاهرة تفريغ كاميرات المراقبة جثة شخص نفق مهمشة الشرابية

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