الإثنين 09 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع عامل تدخل لفض مشاجرة بدائرة مركز سوهاج

مشاجرة
مشاجرة
ads

تجري النيابة العامة بسوهاج تحقيقات موسعة في مصرع عامل أثناء تدخله لفض مشاجرة بين نجل عمه وأخر حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة.

واستقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا يبلغ من العمر 23 سنة مصابا بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى، وتوفى أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة عامل فى مشاجرة بدائرة المركز، وتم نقله إلى المستشفى وضبط مرتكب الواقعة.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو عاطي ع ع ع 23 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً " بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسري " وتوفي عقب وصوله.

وتبين حدوث مشاجرة بين نجل عم المتوفى وبين المدعو حازم خ ح ر 28 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وحال تدخل المتوفى لفضها قام الأخير بالتعدى عليه بآلة حادة وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " مقص " وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأفاد شقيقه المدعو محمد ع ع ع 39 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم المذكور بإحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

النيابة العامة سوهاج مصرع عامل مشاجرة الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عضم ولادنا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

الآن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 (رابط)

إجراء قرعة الحج بعدد من المحافظات.. غدًا

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وماذا بعد؟!

د هند جاد

جبر الخواطر.. إنسانية..

حسين دعسة

جيش مصر ذخيرة أمن الأمة العربية

مؤمن المحمدي

بـ القانون! بـ القانون!

عبدالوهاب داود

هل تتساوى يدٌ سَيفُها كان لك بيدٍ سَيفُها أثكلك؟

محمد العسيري

ذيول الأنجاس فى سيناء

ماجد حبته

فى وداع أحد عشر بطلًا

جلال حمام

كيف يواجه الاقتصاد الروسى عقوبات الغرب؟

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

خطة نتنياهو.. هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من إسقاط حكومة بينيت؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدعو مواطنيها إلى حمل السلاح

إصابة شرطى إسرائيلى فى حادث طعن بالقدس.. واستشهاد المنفذ