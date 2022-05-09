التحقيق في مصرع عامل تدخل لفض مشاجرة بدائرة مركز سوهاج

تجري النيابة العامة بسوهاج تحقيقات موسعة في مصرع عامل أثناء تدخله لفض مشاجرة بين نجل عمه وأخر حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة.

واستقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا يبلغ من العمر 23 سنة مصابا بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى، وتوفى أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة عامل فى مشاجرة بدائرة المركز، وتم نقله إلى المستشفى وضبط مرتكب الواقعة.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو عاطي ع ع ع 23 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً " بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسري " وتوفي عقب وصوله.

وتبين حدوث مشاجرة بين نجل عم المتوفى وبين المدعو حازم خ ح ر 28 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وحال تدخل المتوفى لفضها قام الأخير بالتعدى عليه بآلة حادة وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " مقص " وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأفاد شقيقه المدعو محمد ع ع ع 39 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم المذكور بإحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.