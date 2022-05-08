الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم الصحراوي

حادث
حادث
ads

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأحد، بين 3 سيارات بطريق مصر الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة المرور، إخطارًا بوقوع حادث مرور ووجود مصابين أمام مسجد المحمد بطريق الفيوم.

وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث، وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات و إصابة 7 أشخاص.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم شرطة المرور إمام مسجد غرفة عمليات الادارة العامة لمرور الجيزة رجال المرور تصادم 3 سيارات إصابة 7 أشخاص طريق مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عضم ولادنا

الأكثر قراءة

وقف قارئ وإحالته للتحقيق لأخطائه المتكررة فى تلاوات الهواء

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

رابط تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائى 2022 بنك المعرفة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بـ القانون! بـ القانون!

عبدالوهاب داود

هل تتساوى يدٌ سَيفُها كان لك بيدٍ سَيفُها أثكلك؟

محمد العسيري

ذيول الأنجاس فى سيناء

ماجد حبته

فى وداع أحد عشر بطلًا

جلال حمام

كيف يواجه الاقتصاد الروسى عقوبات الغرب؟

علي سعدة

التخلف الإدارى.. إلى أين؟

لواء.حمدى البطران

جريمة فى البلاط الخديو

د. منى حلمى

الاحتفال الحقيقى المثمر بالعمل.. سبب الوجود وأصل الحياة

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شرطى إسرائيلى فى حادث طعن بالقدس.. واستشهاد المنفذ

«بينيت» يعقد اجتماعًا أمنيًا بعد اعتقال منفذى عملية الطعن فى «إلعاد»

ردًا على بينت.. أبو ردينة: ملكية المسجد الأقصى وحائط البراق تعود للمسلمين