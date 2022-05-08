إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم الصحراوي

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأحد، بين 3 سيارات بطريق مصر الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة المرور، إخطارًا بوقوع حادث مرور ووجود مصابين أمام مسجد المحمد بطريق الفيوم.

وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث، وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات و إصابة 7 أشخاص.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.