الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 وإصابة 14 بانقلاب سيارة عمالة زراعية في «صحراوي البحيرة»

انقلاب سيارة عمالة
انقلاب سيارة عمالة زراعية
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لقيت 3 عاملات مصرعهن وأصيب 14 آخرون في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالطريق الصحراوي «القاهرة- الإسكندرية»، بدائرة مركز وادي النطرون.

نُقِلت الجثث الثلاثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة  التحقيق.

البداية بتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالكيلو 107 بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادي النطرون ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج وجار تحرير محضر بالواقعة.

تم التحفظ على الجثامين الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون أن العمال كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي وجميعهم يقيمون بمركز أبو المطامير  كما تبين وفاة كلا من:نبوية. ع، نورة. م، أسماء. م، وإصابة كلا من: أحمد .ف، يوسف. خ، عبده. ع، عبده. ع، صبحي. م، محمد. ن، حلاوتهم. م، عبدالحليم. م، إسلام. ن، حمزة. ن، مختار، وعبد الله . أ، عادل. أ، أحمد. ص، محمود. خ، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم رفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة عمالة زراعية القاهرة الإسكندرية وادى النطرون ٣ عاملات النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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