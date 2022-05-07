اتحاد قبائل سيناء ينعى شهداء الوطن في الهجوم الإرهابي غرب سيناء

نعى اتحاد قبائل سيناء، مساء اليوم السبت، شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين طالتهم يد الغدر في الحادث الإرهابي الآثم في منطقة غرب سيناء، وقدموا أرواحهم فداء لمصر.



وقال في بيان صحفي: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. إن موكب شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية لا يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة الطريق بجانب جيشنا حتى القضاء على آخر إرهابي تكفيري على أرض سيناء الحبيبة".

وأضاف: "رحم الله شهدائنا وشفى مصابينا العهد هو العهد .. القسم هو القسم".

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

