إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.. واستشهاد ضابط و10 مجندين
نجحت القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، بعد تصدى القوة العاملة بالنقطة للعناصر الإرهابية، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.
وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، فى بيان له: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد»، مضيفا أنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء .
وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة مستمرة فى جهودها المضنية فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.