السبت 07 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق 10 محلات بالمرج الجديدة

حريق
حريق
ads

انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى منطقة المرج الجديدة، اليوم، لرفع آثار الحريق في 10 محلات بالساحة، ومعرفة سبب اشتعال النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل ساحة المرج الجديدة أمام محطة مترو الأنفاق، دون إصابات.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا يفيد بنشوب حريق بالسوق التجارية، أمام محطة المترو بحي المرج، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران دون إصابات.

وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المعمل الجنائي بسرعة الانتقال لبيان سبب الحريق.

وكذا استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه, والاستماع للشهود من أصحاب المحلات والأهالي، وحصر التلفيات والخسائر.

المعمل الجنائي المرج الجديدة حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سرقة المسجد من المصلين

الأكثر قراءة

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

شركة «الإيمان» المتهمة بإثارة الشائعات لـ«الدستور»: لم نقل إن السوق تم إغلاقه (خاص)

بعد التحرش بفتيات أجانب.. الأمن يشن حملة شرسة بمنطقة الأهرامات

البنك المركزى: لجنة السياسات النقدية تجتمع فى موعدها ولا يوجد ما يستدعى تغييره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الثالثة!

ماجد حبته

معهد بحوث الإلكترونيات

صور

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا: الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ويفاقم التوترات

الأردن: إسرائيل تواصل جرائم الحرب وسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

مصر: نرفض سياسة إسرائيل للتهجير والاستيطان.. وقلقون من هدم قرى فلسطينية