المعمل الجنائى يعاين حريق 10 محلات بالمرج الجديدة

انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى منطقة المرج الجديدة، اليوم، لرفع آثار الحريق في 10 محلات بالساحة، ومعرفة سبب اشتعال النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل ساحة المرج الجديدة أمام محطة مترو الأنفاق، دون إصابات.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا يفيد بنشوب حريق بالسوق التجارية، أمام محطة المترو بحي المرج، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران دون إصابات.

وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المعمل الجنائي بسرعة الانتقال لبيان سبب الحريق.

وكذا استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه, والاستماع للشهود من أصحاب المحلات والأهالي، وحصر التلفيات والخسائر.