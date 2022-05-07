يبحث المواطنون في كافة أرجاء الجمهورية عن مواعيد عمل البريد المصري بعد العيد، وذلك بعد توقف القطاع المصرفي في مصر لمدة 9 أيام خلال إجازة عيد الفطر 2022، والتي تعد أطول مدة إجازة منذ أشهر كثيرة.

وتستعرض " الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير مواعيد عمل البريد المصري بعد العيد.

مواعيد عمل البريد المصري بعد العيد

استأنفت هيئة البريد المصري العمل في كافة مكاتبها يوم الأربعاء 4 مايو 2022، بعد أن انتهت إجازة عيد الفطر 2022 التي حددها البريد المصري للعاملين به وذلك حتى اليوم السبت 7 مايو 2022 على أن يعود العمل لمواعيده الطبيعية بدءًا من غدًا الأحد 8 مايو.

وقد قررت هيئة البريد المصري إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين به من يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وحتى الثلاثاء 3 مايو، وفتح 200 مكتب بريد أبوابه للمواطنين في كافة الجمهورية من 9 صباحًا.

ويبحث المواطنون وأصحاب المعاشات عن مواعيد عمل البريد المصري بعد إجازة عيد الفطر 2022، حتى يتثنى لهم صرف المعاشات ورواتبهم بعد إجازة عيد الفطر 2022، لمن لم يصرفها قبل إجازة عيد الفطر 2022، وكذلك إنهاء الخدمات الأخرى الذي يقدمها البريد المصري داخل مكاتبه.

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خدمات البريد المصري للمواطنين

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات الغير تقليدية للمواطنين مثل خدمات الدفع الإلكتروني والتي تعد من أحدث الخدمات التي يقدمها البريد المصري، عن طريق إصدار بطاقات دفع إلكترونية مثل بطاقات (ATM) وبطاقات الفيزا.

فتح حساب جاري بدون عائد. حساب التوفير الذكي. خدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

كما تقدم مكاتب البريد خدمة الأحوال المدنية، حيث يمكن للمواطنين طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، وذلك للتيسير على المواطنين.

كما يمكن إرسال الطرود عند طريق 200 مكتب منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية، وتتولى تلك المكاتب مهمة توصيله.

وتقدم مكاتب البريد الخدمات المالية للمواطنين مثل صرف المعاشات ودفاتر التوفير وكذلك صرف منح العمالة غير المنتظمة.