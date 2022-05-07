السبت 07 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة في الدقهلية

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى شخص مصرعه على طريق قرية أبو ذكرى ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى منية النصر العام، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة ضبط مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة وموتوسيكل على طريق "منية النصر- ابو ذكري".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وبالفحص تبين وفاة قائد الموتوسيكل ويدعى اسلام ابراهيم إسماعيل، 54 عاما مقيم بندر منية النصر.

وأكد شهود الواقعة فى محضر الشرطة أن سيارة ملاكى يقودها أحد الأشخاص اصطدمت بالموتوسيكل وفور وقوع الحادث فر قائد السيارة هاربا.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بسرعة ضبط مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث.

 

قرية أبو ذكرى مدينة منية النصر محافظة الدقهلية حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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