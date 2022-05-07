التحقيق فى مصرع ربة منزل ونجلها وزوج ابنتها فى حادث انقلاب سيارة

تباشر الجهات المختصة التحقيق في مصرع ربة منزل ونجلها 6 سنوات وزوج ابنتها، إثر حادث انقلاب سيارة بترعة طريق "بلبيس الزقازيق"، أمام قرية ميت ربيعة دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة أمام قرية ميت ربيعة، دائرة مركز بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ فيما توجه فريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، وتمكن بمساعدة الأهالى من انتشال السيارة واستخراج الجثامين.

وتبين من التحريات أثناء عودة "ثناء أ" ربة منزل 45 عامًا، مقيمة قرية ميت ربيعة دائرة مركز بلبيس وبرفقتها نجلها "إياد. ن " 6 سنوات، وزوج ابنتها "عبدالعاطى. ع. م" 25 عامًا، مقيم ميت حمل، بعد تهنئة نجلتها بالعيد، قام زوج ابنتها بتوصيلها ونجلها بسيارته وفى الطريق، وقع الحادث إثر انقلاب السيارة بالترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.