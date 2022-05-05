الخميس 05 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر مايو 2022

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022، حتى يتثنى لهم دفع فاتورة التليفون الأرضي قبل فرض غرامة على المستخدمين.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

 

يمكن للمواطنين الدخول على رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون (من هنا)، وكذلك الاتصال على الرقم المختصر للشركة وهو 19777 من خلال الخط الأرضي. 

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 

من المقرر أن تبدأ شركة المصرية للإتصالات في إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 مايو 2022، وتمنح فترة سماح حتى يوم 14 يونيو 2022.

وتقوم الشركة بتحويل خطوط التليفون الأرضية للعمل بنظام الاستقبال فقط لغير المسددين يوم 15 يونيو 2022 وحتى 14 يوليو 2022.

وأيضاً تقوم بالتصعيد ضد العملاء غير المسددين، ثم قطع الحرارة عن التليفون وفرض غرامة تأخير على العملاء الذين لم يدفعوا قيمة فواتير التليفونات حتى يوم 15 يوليو 2022.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

 

1- الدخول على موقع الشركة (من هنا

2- تسجيل رقم التليفون.

3- تسجيل كود المحافظة.

4- الضغط على عرض الفاتورة.

5- الدخول على السداد الإلكتروني.

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أماكن دفع فواتير التليفونات

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خدمة فودافون كاش أو في مكاتب البريد المصري أو من خلال خدمة فوري.

ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري و CIB.

خدمات سداد ومصاري وخدماتي وأمان وممكن وBee.

مواعيد عمل الشركة المصرية للاتصالات خلال عيد الفطر 2022

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر 2022، حيث استقبلت فروع الشركة العملاء من ثاني يوم في عيد الفطر 2022، من الـ 9 صباحًا، وحتى 10.30 مساءً، ويومي الخميس والجمعة تمتد ساعات العمل لمدة ساعة. 

الجدير بالذكر، أن مواعيد عمل فروع المصرية للاتصالات، في العيد هي المواعيد ذاتها التي سيتم العمل بها بعد انقضاء الإجازة.

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