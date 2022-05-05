مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى البدرشين

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكك الحديدية في البدرشين بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع شخص صدمه قطار في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابًا خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، ما أسفر عن وفاته فى الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.