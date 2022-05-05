«سقوط من أعلى الدائري».. تجديد حبس المتهمين بسرقة أحد الأشخاص بالبساتين

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بسرقة حقيبة يد من شخص أعلى الطريق الدائري بالبساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بسقوط شخص من أعلى الطريق الدائرى بجوار القسم، بالانتقال والفحص تبين إصابته بكـسـر بالقـدم وكدمة بالوجه وتم نقله للمستشفى.

وبإجراء التحريات تبين سرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص أثناء سيره مترجلاً بمحل البلاغ بأسلوب "الخطف" وبداخلها (مبلغ مالى، كروت بنكية) باستخدام سيارة وأثناء ملاحقة المواطنين لهما قام أحدهما "المصاب" بالقفز من أعلى الطريق الدائرى نتج عن ذلك إصابته المنوة عنها، وتمكنت القوات من ضبطهما والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والحقيبة المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا باستبدال لوحات السيارة الأصلية ووضع اللوحة المضبوط بها السيارة للهروب من الملاحقة.