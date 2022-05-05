أول قرار ضد أجنبيين بتهمة ترويج «عملات مزورة» فى القاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحجز أجنبيين بتهمة ترويج عملات مزورة 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات الأولية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن تردد شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزتهما عملات مالية مقلدة.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي "مقلد"، وبمواجهتهما أقرا بأنهما نظرًا لعملهما بورشة ملابس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ملك خال أحدهما لتصنيع وتوريد القماش، تعرفا على أحد الأشخاص "لا يعلمان بياناته"، حال تواجدهما بأحد المولات بمنطقة العبور، واتفق معهما على شراء أقمشة من الورشة عملهما مقابل مبلغ مالي.

وعقب ذلك اكتشفا أن جزءًا من المبلغ المالي المسلم إليهما مقلد، واختمرت في ذهنهما فكرة شراء هاتف محمول بالمبلغ المالي المقلد وإعادة بيعه مرة أُخرى لاستبدال العملات المقلدة، وفي سبيل ذلك توجها لمحل الضبط لارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.