دراسة تحذر من فيروس الجدري المائي للأطفال وتوضح أعراضه

كشفت دراسة حديثة عن أنه لا بد من تحذير الآباء والأمهات من إبقاء الأطفال المصابين بجدري الماء بعيدًا عن الأطفال حديثي الولادة.

يأتي ذلك مع ارتفاع حالات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، مما يعرض الأطفال للخطر، الأطفال حديثو الولادة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس لأن أجهزتهم المناعية لم تتطور بشكل كامل بعد.

ووفقًا لموقع «thesun» بالنسبة لمعظم الأطفال الأصحاء، سيكون جدري الماء مزعجًا، لكنه قد يسبب مضاعفات في بعض الحالات، وتشمل هذه الأمراض (الجفاف، والالتهابات البكتيرية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الدماغ، والتهابات في أجزاء أخرى من الجسم)، كما أن الزيادة في الحالات المختلطة مع ارتفاع في حالات عدوى الحمى القرمزية تعرض الأطفال للخطر لأن الجمع بين العدوى البكتيرية قد يجعل العلاج أكثر صعوبة.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إنه في حين أن جدري الماء يكون خفيفًا بشكل عام عند الأطفال الأصحاء، إلا أنه يمكن أن يكون أكثر حدة عند النساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.

لذا يجب أيضًا محاولة منع طفلك من خدش البقع لأن ذلك قد يسبب ندبات على الجلد، إذا كنت شخصًا بالغًا ولم تصب بجدري الماء مطلقًا، فقد يكون من الصعب تحديد العلامات، ومن المهم ملاحظة أنه يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم.

وإليك الأعراض الخمسة التي يجب أن تعرفها:

بقع صغيرة

حرارة عالية

الأوجاع والآلام والشعور بالإعياء بشكل عام

فقدان الشهية

تغير في المزاج

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن بقع جدري الماء ستبدو متشابهة عند الأطفال والبالغين، ولكن عادة ما يكون لدى البالغين درجة حرارة أعلى من الأطفال.

من أجل تخفيف الأعراض لا بد من: