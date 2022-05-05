الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة تحذر من فيروس الجدري المائي للأطفال وتوضح أعراضه

فيروس الجدري
فيروس الجدري
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كشفت دراسة حديثة عن أنه لا بد من تحذير الآباء والأمهات من إبقاء الأطفال المصابين بجدري الماء بعيدًا عن الأطفال حديثي الولادة.

يأتي ذلك مع ارتفاع حالات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، مما يعرض الأطفال للخطر، الأطفال حديثو الولادة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس لأن أجهزتهم المناعية لم تتطور بشكل كامل بعد.

ووفقًا لموقع «thesun» بالنسبة لمعظم الأطفال الأصحاء، سيكون جدري الماء مزعجًا، لكنه قد يسبب مضاعفات في بعض الحالات، وتشمل هذه الأمراض (الجفاف، والالتهابات البكتيرية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الدماغ، والتهابات في أجزاء أخرى من الجسم)، كما أن الزيادة في الحالات المختلطة مع ارتفاع في حالات عدوى الحمى القرمزية تعرض الأطفال للخطر لأن الجمع بين العدوى البكتيرية قد يجعل العلاج أكثر صعوبة.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إنه في حين أن جدري الماء يكون خفيفًا بشكل عام عند الأطفال الأصحاء، إلا أنه يمكن أن يكون أكثر حدة عند النساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.

لذا يجب أيضًا محاولة منع طفلك من خدش البقع لأن ذلك قد يسبب ندبات على الجلد، إذا كنت شخصًا بالغًا ولم تصب بجدري الماء مطلقًا، فقد يكون من الصعب تحديد العلامات، ومن المهم ملاحظة أنه يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم.

وإليك الأعراض الخمسة التي يجب أن تعرفها:

  • بقع صغيرة
  • حرارة عالية
  • الأوجاع والآلام والشعور بالإعياء بشكل عام
  • فقدان الشهية
  • تغير في المزاج

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن بقع جدري الماء ستبدو متشابهة عند الأطفال والبالغين، ولكن عادة ما يكون لدى البالغين درجة حرارة أعلى من الأطفال.

من أجل تخفيف الأعراض لا بد من:

  • يجب عليك شرب الكثير من السوائل.
  • إذا كان طفلك لا يشرب، يمكنك إعطاؤه مصاصات مثلج لتجنب الجفاف.
  • يمكنك أيضًا تناول الباراسيتامول للمساعدة في تخفيف الألم وعدم الراحة.
  • لا يجب إعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 16 عامًا ويجب الابتعاد عن الإيبوبروفين - لأن هذا قد يسبب التهابات جلدية خطيرة.
  • تنص الإرشادات على أنه يجب عليك أيضًا قص أظافر طفلك ووضع الجوارب على أيديهم ليلًا لمنعهم من الخدش واستخدام كريمات التبريد أو المواد الهلامية من الصيدلية.
  • لتهدئة الطفح الجلدي، يمكنك أيضًا الاستحمام بالماء البارد وتجفيف الجلد وترتدي أيضًا ملابس فضفاضة لمنع تهيج الجلد.
  • يجب عليك استخدام غسول الكالامين لتهدئة الطفح الجلدي، لكن أحد الأطباء حذر من ذلك سابقًا.
لإبقاء الأطفال المصابين بجدري الماء بجدري الماء حديثي الولادة عدوى الحمى القرمزية ظهور البقع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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