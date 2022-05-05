أوكرانيا: الوضع صعب للغاية.. ونخوض قتالًا عصيبًا

قال دينيس بروكوبيندو، قائد كتيبة آزوف اليمينية، إن القوات الأوكرانية تخوض "قتالا دمويا عصيبا" ضد القوات الروسية لليوم الثاني، داخل مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب بمدينة ماريوبول.

وأضاف بروكوبيندو، في رسالة مقتضبة عبر الفيديو نُشرت على تيليجرام "أنا فخور بجنودي الذين يقومون بجهد خارق لمواصلة الضغط على العدو.. الوضع صعب للغاية".

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المساعدة في تأمين المحاصرين في مجمع آزوفستال لتصنيع الصلب في ماريوبول.

ونقل بيان رئاسي عن زيلينسكي قوله "أرواح الناس الذين مازالوا باقين هناك في خطر. كل شخص مهم بالنسبة لنا. نطلب مساعدتك في تأمينهم".