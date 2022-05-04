يبحث المواطنون عن مواعيد دريم بارك خلال عيد الفطر 2022، لقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة عيد الفطر 2022، خاصة التزامن مع العروض والتخفيضات التي أعلنت عنها دريم بارك خلال عيد الفطر 2022.

ويستمتع الكثير من الأفراد والأسر بالألعاب المتواجدة داخل دريم بارك، ويتوافد على مدينة الألعاب الكثير من الأسر خلال إجازة عيد الفطر 2022، لذلك تصدرت مواعيد دريم بارك خلال عيد الفطر 2022 محرك البحث العالمي «جوجل».

ويستعرض «الدستور» لقراءة خلال ذلك التقرير مواعيد دريم بارك خلال عيد الفطر 2022.

مواعيد دريم بارك خلال عيد الفطر 2022

تفتح مدينة الألعاب دريم بارك أبوابها للجمهور في تمام الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، وقد أعلنت دريم بارك أنه سيتم زيادة ساعات العمل في الإجازات وفي الصيف لتستمر حتى الساعة 2 صباحًا.

أسعار تذاكر دريم بارك خلال عيد الفطر 2022

تقدم دريم بارك العديد من التذاكر بكافة الأسعار لتناسب جميع الفئات المختلفة والتي تبدأ بالتذكرة السيلفر وتبلغ سعرها 175 جنيهًا للفرد، والتي يتم خفض سعر تلك التذكرة لتصبح 75 جنيهًا خلال عيد الفطر 2022، أما التذكر الثانية هي السيلفر كومبو ويبلغ سعرها 195 جنيهًا وفي الأعياد يصبح سعرها 100 جنيه، والطفل فوق الـ 3 سنوات يتم احتسابه تذكرة كاملة.

كما تتيح دريم بارك تذكرة الفاميلي والتي يكون سعرها 660 جنيه وتشمل الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين، وعلى الرغم أن التذاكر تشمل 45 لعبة مجانية للأطفال والكبار وتشمل سعر التذكرة بالإضافة إلى الاستعراضات والمسارح، إلا أنه يوجد بعض الألعاب لا تشملها التذاكر العادية ويتم دفع تذكرة مختلفة لتلك الألعاب.

وهي لعبة التورنيدو وتبلغ سعرها 40 جنيهًا، لعبة السوبر سبين 40 جنيهًا، لعبة التوب سبين 40 جنيهًا، وأيضًا لعبة السيميولاتور 40 جنيهًا، تذكرة صاروخ دريم بارك هو 40 جنيهًا، تذكرة لعبة القطار الطائر 40 جنيهًا، أما سعر تذكرة الجو كارت لسباق السيارات هي ٥٠ جنيهًا للفرد الواحد، لعبة الديسكفري هي 50 جنيهًا للفرد الواحد.

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كيفية الحجز الإلكتروني لتذكرة دريم بارك